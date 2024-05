Belve saluta tutti con una stagione da record di ascolti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nato programma di 'nicchia' e diventato uno show 'cult',di Francesca Fagnani ha fatto registrare numeri daper la prima serata di Rai2. Cinque puntate e quindici interviste per decollare definitivamente. Arrivato alla sua decimadi Francesca Fagnani si è scrollato di dosso l'appellativo di 'nicchia', o di 'bolla social', per diventare cult agli effetti, appuntamento imprescindibile della prima serata di Rai2. Nel mese di aprileha moltiplicato i propri, passando dalla media di un milione di telespettatori e il 5,51% di share con l'ottava, la prima in prima serata, ad una media di quasi 2 milioni di telespettatori con uno share dell'11% della decima. Nel mezzo lanove, ...