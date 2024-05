Bellagio - il Museo degli strumenti per la Navigazione | una preziosa collezione di repert - manufatti e documenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Como, 1 maggio 2024 – La bella stagione è in arrivo e, la perla del Lago di Como, è pronta a riempirsi ancora di più di turisti. Conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, affascina anche grazie alle antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e le caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti. Il tutto condito da uno scenario naturale capace di far innamorare per la sua impareggiabile bellezza, turisti provenienti da ogni parte. Lae il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra. Non per niente a, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge il ...