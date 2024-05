Batman | Arkham Shadow - annunciato con un trailer il primo gioco VR della serie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Warner Bros. Games ha, nuovopronto ad approdare in esclusiva su Meta Quest 3, con l’annuncio in programma nel corsoSummer Game Fest 2024. Come leggiamo su Insider Gaming, ildi annuncio non ha rivelato la data di uscita precisa del titolo ma si è limitata a confermare che il progetto verrà rilasciato sul mercato di tutto il mondo a “fine 2024”. Ma come abbiamo accennato poco sopra in questo articolo, ilsarà uno dei protagonistiSummer Game Fest 2024, evento in programma nella giornata del 7 giugno. Aggiungiamo chesarà disponibile esclusivamente su ...

Annunciato un nuovo batman arkham (e no, non è quello che volevate) - È stato svelato con un teaser batman arkham Shadow, ma sarà un gioco solo in realtà virtuale in esclusiva per Meta Quest 3.

Leggi su (spaziogames)

batman arkham Shadow quando esce e dove, è solo VR o anche per PS5 e Xbox - batman arkham Shadow è stato annunciato con un teaser trailer: cosa sappiamo sulla data di uscita e le piattaforme

Leggi su (everyeye)

batman arkham Shadow: il Cavaliere Oscuro torna in VR ed è più in forma che mai! - Gli studi Camouflaj e Oculus sono lieti di annunciare batman arkham Shadow, una nuova esperienza interattiva da vivere in Realtà Virtuale ...

Leggi su (everyeye)