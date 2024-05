Basket - può esserci un’Italia senza Fontecchio? L’infortunio preoccupa e le alternative scarseggiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Detroit-Miami del 17 Marzo è stata l’ultima partita giocata finora da Simone. Da quel momento l’abruzzese non ha messo più piede in campo, terminando la stagione in infermeria e tuttora continua il suo status di infortunato. Doveva essere all’inizio uno stop di pochi match, ma il tempo si è dilatato notevolmente e al momento non c’è davvero una data sul rientro dell’azzurro. Purtroppo delle successive analisi hanno segnalato dei problemi ad alcuni legamenti del piede, con questo dolore all’alluce che non svanisce assolutamente. La situazione fisica e medica diha messo ovviamente in grande allarma tutto lo staff della Nazionale, visto che il nativo di Pescara è certamente la stella dell’Italia ed il giocatore sul quale si concentra gran parte del rendimento offensivo della squadra di Pozzecco. Proprio le parole del CT azzurro ...