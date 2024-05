Baronissi - la candidata Sindaco Petta | Solidarietà al nostro concittadino Samir per l’aggressione omofoba

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “La comunità diè sconvolta nell’apprendere la notizia delal, aggredito ‘fisicamente e con offese a sfondo omofobico’ a Salerno, preso a schiaffi e pugni in pieno centro. Questo ennesimo episodio di violenza di genere ci spinge ad insistere ancora di più sulle politiche di pari opportunità. Da anni si è insediata auna commissione dedicata per sensibilizzare contro ogni forma di violenza, che sia verso le donne o verso la comunità Lgbtqia+, o di bullismo tra i giovani”, ad affermarlo è laAnna, già Vicedel Comune di. “In qualità di amministratore del Comune di ...

Salerno, l'Arcigay denuncia: «Aggressione omofoba in via Mercanti, giovane insultato e preso a calci e pugni» - Aggressione omofoba a Salerno. A denunciare la vicenda è l'Arcigay Salerno che in una nota racconta che un giovane straniero «residente a baronissi, è stato aggredito fisicamente e con offese a sfondo ...

Leggi su (ilmattino)

Comunali baronissi, la Candidata Sindaco Anna Petta: “baronissi sarà la Città della Medicina” - “Città della Medicina” sarà un’opera strategica per baronissi. Questo progetto offre un'opportunità unica di crescita economica, sviluppo occupazionale e ...

Leggi su (zon)

Aggressione omofobica nel salernitano. Un ragazzo è stato insultato dal suo ex datore di lavoro - AGI - Arcigay Salerno denuncia l'aggressione omofoba ai danni di un uomo di 32 anni di origini onduregne residente a baronissi. In una nota, Arcigay riferisce che, nella serata di ieri, l'uomo "è ...

Leggi su (agi)