Bari - un pareggio di speranza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilprova a restare aggrappato alla Serie B. Pareggia in casa con il Parma, che si è guadagnato l’ingresso in Serie A. A due giornate dalla fine ilha 37 punti, alla pari con la Ternana e l’Ascoli con cui si gioca le ultime speranze di giocare i play out. LA CLASSIFICA 16 Ascoli 37 punti 17 Ternana 37 punti 1837 punti 19 FeralpiSalò 33 punti 20 Lecco 26 punti I primi a sbloccare il punteggio sono gli ospiti che segnano al 50? con Bonny. Al 68? arriva la rispostadelcon il capitano Di Cesare che mette la palla in rete e tiene vive le speranze della sua squadra di arrivare ai play out. Le ultime due partite saranno contro Cittadella e Brescia e saranno l’ultima occasione per cercare di rimettere in carreggiata la squadra. L'articolo ilNapolista.

In occasione della 36a giornata di Serie B, la terzultima, può arrivare il primo verdetto: in caso di successo a Bari, vista la sconfitta del...

Il cuore del Bari è Valerio Di Cesare. Capitano, 41 anni, oggi autore di un gol che può essere determinante per evitare la retrocessione diretta. Non guasta la festa del Parma che grazie al pareggio in Puglia è promosso matematicamente in serie A dove torna dopo tre anni. Consente al Bari di ... Leggi su (noinotizie)

Parma, aritmetica la promozione in serie A! Il club ducale torna in massima serie.

bari-Parma 1-1, emiliani promossi in serie A e per i pugliesi un punto importante Calcio serie B - Il cuore del bari è Valerio Di Cesare. Capitano, 41 anni, oggi autore di un gol che può essere determinante per evitare la retrocessione diretta. Non guasta la festa del Parma che grazie al pareggio

Il Venezia perde, Parma in campo a bari per la serie A - A questo punto il Parma - in vetta con 73 punti - a bari (h. 18) con un pareggio può blindare la promozione in serie A con due giornate di anticipo. bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c),

