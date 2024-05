(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il cuore delè Valerio Di Cesare. Capitano, 41 anni, oggi autore di un gol che può essere determinante per evitare la retrocessione diretta. Non guasta la festa delche grazie al pareggio in Puglia è promosso matematicamente inA dove torna dopo tre anni. Consente aldi raggiungere Ascoli e Ternana a quota 37 in graduatoria e con una migliore classifica avulsa nei confronti di entrambe, tanto che se quella odierna fosse stata la graduatoria definitiva dellaB ci sarebbe il playout-Ascoli con Ternana, Feralpisalò (33) e Lecco (27) retrocesse inB. Quasi in salvo lo Spezia (40) ed oggi ha ottenuto la matematica salvezza il Cosenza. Ultime due giornate: 4 maggio ...

Le Formazioni ufficiali di Bari-Parma , match della trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Alle 18:00 la capolista cercherà al San Nicola la promozione diretta, ma serve anche una combinazione di risultati. La squadra di Pecchia deve vincere in Puglia e sperare che Como o Venezia non ... Leggi su (sportface)

In occasione della 36a giornata di Serie B, la terzultima, può arrivare il primo verdetto: in caso di successo a Bari, vista la sconfitta del... Leggi su (calciomercato)

In occasione della 36a giornata di Serie B, la terzultima, può arrivare il primo verdetto: in caso di successo a Bari, vista la sconfitta del... Leggi su (calciomercato)

Parma, aritmetica la promozione in serie A! Il club ducale torna in massima serie - Il Parma di Fabio Pecchia è aritmeticamente promosso in serie A. La squadra emiliana torna in massima serie dopo 3 anni dalla retrocessione in serie B. Promozione maturata nel pomeriggio di mercoledì ...

Leggi su (tag24)

bari-parma 1-1, emiliani promossi in serie A e per i pugliesi un punto importante Calcio serie B - Il cuore del Bari è Valerio Di Cesare. Capitano, 41 anni, oggi autore di un gol che può essere determinante per evitare la retrocessione diretta. Non guasta la festa del Parma che grazie al pareggio ...

Leggi su (noinotizie)

Il Venezia perde, Parma in campo a Bari per la serie A - A questo punto il Parma - in vetta con 73 punti - a Bari (h. 18) con un pareggio può blindare la promozione in serie A con due giornate di anticipo. Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), ...

Leggi su (parma.repubblica)