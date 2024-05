Ayrton Senna - quanto guadagnava la stella della Formula 1 | dagli esordi a 1 milione a gara

(Adnkronos) – Trent’ anni dalla morte di Ayrton Senna . Il pilota brasiliano, uno dei più grandi interpreti della Formula 1, perdeva la vita il primo maggio 1994 a Imola, in un drammatico incidente al volante della sua Williams. Un giorno nero per il circus e per lo sport, con l’addio ad un ... Leggi su (seriea24)

In occasione del 30mo anniversario della tragica scomparsa di Ayrton Senna, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si è trasformato in un set a cielo aperto per 'La notte di Ayrton', una speciale occasione per celebrare il più grande pilota di tutti i tempi. Per la prima volta dopo trent'anni la ...

