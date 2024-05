Ayrton Senna - 30 anni fa la morte del più grande

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – Trent’dalladi. Il pilota brasiliano, uno dei più grandi interpreti della Formula 1, perdeva la vita il primo maggio 1994 a Imola, in un drammatico incidente al volante della sua Williams. Un giorno nero per il circus e per lo sport, con l’addio ad un fuoriclasse in pista e fuori. Ladella stella verdeoro ha segnato un’epoca e una svolta nello sport dei motori. Un evento drammatico che Bernie Ecclestone, boss della Formula 1 per 4 decenni, oggi ricorda in maniera nitida. La vita diè finita al settimo giro del Gp di San Marino, in un fine settimana che aveva già causato ladell’austriaco Roland Ratzenberger. La Williams del brasiliano è uscita di pista e ha concluso la sua corsa contro un muro. “È stato ...