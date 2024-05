Aumenti record per i prezzi del cacao - la denuncia di Codacons

Quotazioni: prezzi di caffè e cacao in Rialzo. Scopri le Città più Costose e come affrontare l’impatto incombente sui costi in aumento. Quotazioni: impennata dei prezzi di caffè e cacao. nuovi pesanti aumenti in arrivo a danno dei cittadini italiani. Ci troviamo di fronte a un preoccupante ed ...

Leggi su (tenacemente)