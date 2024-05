ATP Madrid - Jannik Sinner dà forfait | non giocherà contro Auger-Aliassime

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Alla fineha optato per il. Il numero 2 del mondo ha scelto di non disputare il match dei quarti di finale del Masters1000 diFelix, dando così il lasciapassare al canadese per entrare tra i migliori quattro del torneo della Caja Magica, come annunciato dai profili social del torneo stesso. Il tennista altoatesino aveva evidenziato già dal matchPavel Kotov, valido per il terzo turno del torneo spagnolo, un problema all’anca che si stava trascinando sin dal Masters1000 di Montecarlo, concluso in semifinaleStefanos Tsitsipas. Nonostante tutto aveva deciso di scendere in campo ancheKaren Khachanov agli ottavi, ottenendo un successo in tre set, e ...