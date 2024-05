ATP Madrid - Bolelli e Vavasori avanzano ai quarti del doppio | Karatsev Zhang surclassati in 50 minuti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pronostico rispettato per Simoneed Andrea Vavassori nel Masterss1000 di. La coppia azzurra si conferma come una delle migliori del lotto e si sbarazza della ‘strana coppia’ composta da AslanZhizhen con un perentorio 6-4 6-2 in nemmeno cinquanta. Una partita in cui si è evidenziata la differenza tra una coppia vera e propria e un’altra invece che ha ben pochi scambi sul groppone. Il duo azzurro ci mette poco per strappare il servizio ai propri avversari. Già nel terzo gioco si evidenzia la maggiore affinità in risposta, procurandosi due palle break. La seconda occasione è quella giusta, cone Vavassori che volano via sul 3-1 e vanno comodamente a chiudere 6-4, senza lasciare un minimo spiraglio. Già il modo in cui è convertito il set ...

Siamo al turning point del Masters1000 di Madrid . Per il torneo maschile arriva il momento degli ottavi di finale, che si disputeranno tutti quest’oggi in quella che si preannuncia una giornata bella lunga, che potrebbe però essere anche viziata da qualche problemino fisico. Come quello che ha ... Leggi su (oasport)

Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Madrid : gli azzurri, accreditati della dodicesima testa di serie, eliminano il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul per 6-2 7-6 (5) in un’ora e tre minuti di ... Leggi su (oasport)

Esordio positivo nel torneo di doppio del ‘Mutua Madrid Open‘, quarto Masters 1000 stagionale, per Simone Bolelli e Andrea Vavassori . I due azzurri, numero 1 del tabellone, si qualificano al turno successivo battendo la coppia formata dall’americano Tommy Paul e dal russo Daniil Medvedev per 6-2, ... Leggi su (sportface)

LIVE! Tennis, madrid Masters 1000 day 8: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - 10:00 - Cosa è successo ieri a madrid L'emozionante saluto finale di Nadal al suo ... Da non dimenticare il passaggio del turno degli azzurri bolelli/Vavassori in doppio contro l’inedita coppia ...

Leggi su (eurosport)

Il via dei match a mezzogiorno con il primo quarto femminile. In campo anche il doppio Vavassori-bolelli - Quattro match di singolare in programma mercoledì 1 maggio alla Caja Magica, dove si sta disputando il Masters 1000 di madrid. Non ci sarà Jannik Sinner, dopo aver giocato due giorni consecutivi: la t ...

Leggi su (gazzetta)

Jannik Sinner, le news di oggi sull'infortunio dall'ATP madrid 2024 - Minuti di attesa per Jannik Sinner. L'allenamento alla vigilia del quarto di finale con Auger-Aliassime era in programma alle 16, ma l'azzurro non è ancora entrato in campo. Da verificare le condizion ...

Leggi su (sport.sky)