Atletica - Leonardo Fabbri fa traballare l’universo peso! Record italiano accarezzat - mondiale stagionale | Crouser trema

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024)ha fattodel getto dele ha dato un segnale inequivocabile a Ryan, il padrone assoluto della specialità e indiscusso primatista: per la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci potrebbe essere un altro serio candidato. L’azzurro ha offerto una prestazione strabiliante sulla pedana di Modena, in occasione del Meeting Frate150 organizzato da La Fratellanza 1874 per festeggiare il suo 150mo anniversario. Il toscano ha scaraventato l’attrezzo ad addirittura 22.88 metri, fermandosi ad appena tre centimetri dal leggendarioche il titanico Alessandro Andrei detiene dal 12 agosto 1987. Stiamo parlando di una spallata spaventosa, che vale la miglior prestazione ...