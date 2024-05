Atletica - Leonardo Fabbri è straordinario a Modena | l’Azzurro fa 22,88 nel peso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 – Arriva un’altra splendida misura in pedana per, in un altroanno 2024. Il bronzo mondiale indoor deltricolore, che si prepara a partecipare agli Europei dia Roma, e in casa, insieme all’avventura olimpica di Parigi 2024, ha realizzato 22.88 a. La pioggia ha condizionato la gara ma ha portato sulle sue ali, la splendida misura diche firma la migliore prestazione mondiale dell’anno a soli tre centimetri lo storico record italiano di Alessandro Andrei (22,91 nel 1987) e diventa il settimo di sempre al mondo e il terzo alltime in Europa. Ma non solo: la misura lo porta ad essere il settimo al mondo di sempre. Il compagno di squadra azzurro, Zane Weir, ha realizzato ...