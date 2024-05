Atalanta - rifinitura al Vélodrome in vista del Marsiglia | le ultime

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L`si prepara a scendere in campo contro il, nel match valido per l`andata della semifinale di Europa League. Gli orobici...

Marsiglia (Francia). " Siamo una vera squadra, difendiamo e attacchiamo insieme, sappiamo sempre bene cosa fare, arriviamo molto preparati alle partite e speriamo di dimostrarlo domani". L'obiettivo di Mario Pasalic è chiaro: regalare all'Atalanta una grande notte europea e in conferenza stampa il ...

Bergamo, 1 maggio 2024 – Appuntamento con la storia per l’ Atalanta impegnata giovedì sera alle 21 al Velodrome di Marsiglia nella gara d’andata della semifinale di Europa League . “Il nostro obiettivo è la qualificazione, ma anche venire in uno stadio così prestigioso e giocare una buona gara, poi ... Leggi su (sport.quotidiano)

Bologna, 1 maggio 2024 - Atalanta a caccia della storia. Giovedì 2 maggio l’andata della semifinale di Europa League con il Marsiglia vale una parte consistente di stagione, in una rincorsa a quel tanto atteso trofeo, tra Coppa Italia ed Europa League, che rappresenterebbe la ciliegina sulla ... Leggi su (sport.quotidiano)

atalanta, Pasalic: 'Siamo forti e vogliamo la finale, il mio record...' - `Siamo una squadra forte, difendiamo e attacchiamo tutti, arriviamo alle gare molto ben preparati e speriamo che anche domani riusciamo a vincere`: Mario Pasalic,.

(VIDEO) Aspettando marsiglia-atalanta, le ultime dallo stadio - Abbiamo assistito al quarto d'ora concesso da UEFA ai media accreditati, domani sera c'è marsiglia-atalanta: vi raccontiamo il clima Cresce l’attesa per la semifinale d’andata di Europa League tra ...

atalanta, Gasperini: "Voci di mercato Non è il caso di parlarne, siamo in una bella situazione" - Così l'allenatore dell'atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della semifinale di andata di Europa League a marsiglia: "Abbiamo più credibilità dopo aver battuto la favorita, ma conta come si ...

