Atalanta - per Marsiglia partono in 22 | la gastroenterite ferma Bakke - convocati tre Under-23

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)(Francia). Sono 22 i giocatori dell’da Gian Piero Gasperini per la semifinale di andata di Europa League contro l’Olympiquedi giovedì (2 maggio) alle 21. Cinque i membri della prima squadra che non potranno viaggiare insieme al resto del gruppo alla volta della Francia: ovviamente non c’è lo squalificato Isak Hien, bloccato dai tre cartellini gialli ricevuti nelle doppie sfide tra Sporting e Liverpool. Fermi per infortunio i soliti Rafael Toloi ed Emil Holm, sianche Mitchelr, che non partirà a causa di unache lo ha bloccato. Assenze come d’abitudine anche José Palomino, anche escluso dalla lista Uefa. Aggregati tre giovani dell’23: ormai stabile Giovanni Bonfanti, classe 2003, ...