Astrazeneca ammette | il nostro vaccino Covid può uccidere Altra prova del diavolo che crolla - ma si farà finta di niente

(Adnkronos) – Il vaccino anti- Covid di AstraZeneca “in casi molto rari può causare Tts”, la cosiddetta ‘sindrome da trombosi con trombocitopenia’, caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli ematici di piastrine. Lo ha ammesso per la prima volta il gruppo farmaceutico anglo-svedese, ... Leggi su (ildenaro)

Astrazeneca cambia tutto. Dopo aver negato per anni possibili correlazioni tra i suoi Vaccini e la trombosi con sindrome da trombocitopenia (Tts), l'azienda anglosvedese ha fatto marcia indietro e, nell'ambito di un procedimento legale intentato dalle vittime e dai danneggiati, ha riconosciuto ... Leggi su (ilgiornaleditalia)

astrazeneca, per la prima volta l'ammissione choc: il vaccino può causare trombosi rara - La verità è emersa durante il processo per una causa collettiva intentata nel Regno Unito in cui i cittadini accusano il farmaco di aver provocato morti ...

Leggi su (notizie.tiscali)

Covid, astrazeneca ammette che il vaccino può causare una trombosi rara - Per la prima volta, astrazeneca, gruppo farmaceutico anglo-svedese, nell'ambito di una causa collettiva nel Regno Unito, ha ammesso Il vaccino ...

Leggi su (ecovicentino)

Paragone: oggi processiamo (tardi) l'amianto, domani succederà coi vaccini Covid - La commovente confessione di Franco Di Mare ha riportato il dolore e il dramma di chi si è ammalato di tumore per colpa dell’esposizione ...

Leggi su (iltempo)