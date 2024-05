Assalto alla Brads di Suisio - i ladri bloccano la strada e sfondano i cancelli | rubati centinaia di cosmetici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024)(Bergamo) – Auto in mezzoper coprire la fuga, un furgone ariete per sfondare il cancello e poi il furto di un intero bancale dipronto per essere commercializzato. Un commando di almeno 9 persone è entrato in azione intorno all’1.30 di notte di oggi mercoledì 1 maggio all’aziendanella zona industriale di, in provincia di Bergamo. La banda ha posizionato in mezzodi accessoditta due Fiat Cinquecento e un Ducato per tenere a distanza le forze dell’ordine e coprire la fuga, poi un furgone ha sfondato il cancello d’ingresso. Una volta all’interno i criminali hanno prelevato un bancale di prodotti già confezionati e pronti per essere venduti. Il blitz ha fatto scattare il ...