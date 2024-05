Amici 23 - Nicholas Borgogni contro Mida | E’ un grande parac**o La replica del cantante | È falso lui

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Polemiche nel corso del daytime di23. Ad essere finiti al centro della polemica sono stati dei commenti (fuori contesto) fatti danei confronti di. “Parlando del lato comportamentale dipenso sia un”, ha detto il ballerinonei confronti del concorrente (ex amico?). Ma facciamo un passo indietro. Ieri, 30 aprile, i cantanti rimasti in gara adhanno rilasciato i loro brani inediti. Nel fermento generale,ha deciso di supportare tutti gli artisti, condividendo i singoli sulle proprie storie Instagram. Ripostate le canzoni di Holden, Martina, Sarah e Petit, erano tutti presenti tranne uno:. Neanche a dirlo, i social sono ...

A quanto pare Nicholas Borgogni , ex allievo di Amici 23, non ha apprezzato particolarmente il comportamento di Mida . Ecco cosa è successo e cosa hanno notato i fan sui social ! Continua a leggere>>

Durante il daytime di ieri Lil Jolie e Nicholas non hanno risparmiato critiche a Mida . Entrambi sono stati insultati sui social per questo L'articolo “Tr**e” , Lil Jolie e Nicholas insultati sui social dopo le critiche a Mida : lei sbotta proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Amici 23, nicholas Borgogni ancora contro mida: spuntano dettagli social che non lasciano dubbi! - A quanto pare nicholas Borgogni, ex allievo di Amici 23, non ha apprezzato particolarmente il comportamento di mida. Ecco cosa è successo e cosa hanno notato i fan sui social!

Continua a leggere>>

Amici 23, nicholas sbotta contro mida: "È un grande paraculo" - L'ex ballerino di Amici critica sia la perfomance sia il comportamento del cantante con toni molto accessi durante il daytime del 30 aprile ...

Continua a leggere>>

Durante il daytime di ieri Lil Jolie e nicholas non hanno risparmiato critiche a mida. Entrambi sono stati insultati sui social per questo - Durante il daytime di ieri Lil Jolie e nicholas non hanno risparmiato critiche a mida. Entrambi sono stati insultati sui social per questo ...

Continua a leggere>>