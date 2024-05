Ambrosino sconsolato in panchina - brutte notizie | cos’è successo al talento del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tra i calciatori in prestito dalc’è chi brilla e chi non riesce a dimostrare il proprio. Dopo essersi ritagliato uno spazio importante, per il giovaneoggi è arrivata una doccia gelata. Dalla Serie A sino alla Serie D, ilha diversi calciatori in prestito che monitora attentamente. Da Elia Caprile, protagonista di una stagione straordinaria, la prima nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Empoli, a Walid Cheddira, autore di una straordinaria doppietta al Maradona contro il suocon la maglia del Frosinone, passando per Michael Folorunsho, leader dell’Hellas Verona, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano (5 gol in Serie A). In Serie B c’è un giovanissimo attaccante che sta trovando minuti e ottime prestazioni con la maglia del Catanzaro, reduce da una rete ...