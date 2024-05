Allerta maltempo | arrivano pioggia e temporali su gran parte dell’Italia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) . Una nuova area perturbata, riferisce il Dipartimento della Protezione Civile, “tenderà dalla serata di oggi a portarsi gradualmente dal mediterraneo occidentale verso il nostro paese, proseguendo la fase di spiccatogià in atto, ad iniziare dal Nord-Ovest e in estensione ai settori tirrenici e adel Nord-Est”. In arrivo un’ondata disu. Dalle prime ore di giovedìgialla in otto regioni Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che segue ed estende quello emesso ieri. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 2 maggio, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, su Valle ...

Quello del 9 e 10 marzo 2024 Sarà un weekend di pioggia, vento e neve: sull’Italia sono in arrivo infatti le “tempeste gemelle” , due perturbazioni che porteranno il maltempo su quasi tutta la penisola, seppur intervallate da una fase più asciutta tra l’una e l’altra. Secondo Antonio Sanò, ... Leggi su (tpi)

Torna il maltempo nel fine settimana: in Italia attesi nubifragi, grandinate e di un ulteriore carico di neve in montagna. In Puglia tornano pioggia e freddo. L'ennesimo Weekend di... Leggi su (quotidianodipuglia)

Una grossa frana si è staccata dal versante ed è caduta sulla strada statale 45 ad altezza della Presa di Bargagli, in Val Bisagno, entroterra genovese, interrompendone la viabilità. L’episodio è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina: immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno ... Leggi su (ilgiornaleditalia)

1 Maggio, inizio tra temporali e maltempo: le previsioni meteo di oggi - Temporali e maltempo sull'Italia per questo inizio di maggio. Nei prossimi giorni pioverà tanto, specie sul Nord-Ovest e sulle regioni centrali tirreniche, ma il meteo sarà via via più stabile. Queste ...

Leggi su (adnkronos)

Meteo, Sottocorona: "Nessuna via d'uscita", quando finisce il maltempo - "Non c'era via d'uscita", spiega Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di mercoledì primo maggio. Ebbene, ...

Leggi su (iltempo)

Meteo: Piogge e Temporali per 48 ore al Centro-Nord, migliora nel Weekend; il punto di Lorenzo Tedici - Spiragli di ottimismo per il weekend; e nelle prossime ore invece Nelle prossime ore prepariamoci a 2 perturbazioni, la prima già arrivata dalla Spagna e con un carico di pioggia verso Sardegna, ...

Leggi su (ilmeteo)