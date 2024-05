AI - Derrick de Kerckhove | Serve arte nel fare le domand - i giornalisti lo insegnano

AI, Derrick de Kerckhove: "serve arte nel fare le domande, i giornalisti lo insegnano" - deve sopravvivere alla presa di controllo delle persone tramite gli algoritmi. Deve andare oltre il rapporto tra il cliente 'burattino' e l'inserzionista 'burattinaio' ...

Leggi su (adnkronos)

L’Art Week neworkese. Tutte le mostre da vedere a New York a maggio e giugno 2024 - Mentre New York si anima con la nuova edizione di Frieze, la coda della primavera è il periodo ideale per andare per musei. Qui gli eventi da non perdere ...

Leggi su (artribune)

Juan Rego: Servono immagini per arrivare a Dio - La prima passione per Juan Rego (Madrid, 1977) fu la storia dell’arte, complice, come spesso accade, l’ottimo professore di liceo, di quelli che lasciano un segno nelle scelte degli studenti. Per ...

Leggi su (ilgiornaledellarte)