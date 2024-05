Aggredisce un 91enne, arrestato clochard: la vittima è in ospedale in pericolo di vita - Un 91enne è stato aggredito a Napoli da un 25enne tedesco senza fissa dimora: è al Cardarelli in pericolo di vita ...

Napoli, aggressione clochard in un bar: emorragia cerebrale per un 91enne, è in pericolo di vita - La vittima - 91enne- è stata trasferita in codice rosso nell’ospedale Cardarelli dove si trova attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita. L’arrestato è in carcere. Al momento deve ...

