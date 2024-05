(Di mercoledì 1 maggio 2024) È di pochi giorni fa la notiziadistruzione di 2didi, l'iconicafrizzante del gruppoWaters. Tecnicamente la motivazione è legata a motivi precauzionali in quanto l'azienda ha spiegato di aver notato un deterioramentoqualità dell'in uno dei suoi pozzi nella regione di Gard.ha parlato di una «deviazione microbiologica una tantum» a seguito di piogge molto intense legate alla tempesta Monica, che ha colpito il sudFrancia a metà marzo. Interpellata dall'Agence France-Presse, la filiale dell'azienda alimentare leader mondiale non ha specificato la natura, ma ha ...

Si è scoperto in queste ore quale sia la migliore Acqua minerale in bottiglia. A fare la speciale classifica ci ha pensato Altroconsumo , che ha preso in esame 79 marche che sono state divise precisamente in tre categorie. Infatti, abbiamo quella naturale, effervescente naturale e frizzante.

"acqua filtrata al posto della minerale". Nestlé ritira 2 milioni di bottiglie di Perrier per contaminazione batterica - Ufficialmente è stato un problema legato alle forti piogge, ma il ritiro dal mercato arriva dopo un'inchiesta che ha messo in luce come la multinazionale avrebbe spacciato acqua filtrata come minerale ...

Non basta sudare per perdere peso, un falso mito che va smentito - Infatti durante una sauna espelliamo liquidi e sali minerali che vengono reintegrati immediatamente appena ingeriamo dell'acqua, ma non bruciamo calorie o perdiamo grasso.

Guala Closures entra nel mercato delle chiusure a corona - Guala Closures entra nel settore delle chiusure a corona, rafforzando la propria posizione di mercato nell'acqua minerale e nelle bevande non alcoliche ed espandendosi anche nel segmento della birra.

