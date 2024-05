A Tito Boeri non piace il Decreto Primo maggio | Interventi spot o già previsti La priorità è far crescere i salari – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il giorno in cui si celebra la Festa dei lavoratori è il momento adatto per riflettere sul presente che viviamo, fare un bilancio sul passato e ipotizzare nuove prospettive per il futuro. Come stiamo affrontando le problematiche nel cuore del mercato del lavoro, dalla precarietà alla contrattazione collettiva? Cosa possiamo cambiare per garantire un futuro più roseo e meno incerto alla vasta platea di giovani inattivi? Lo scenario economico nazionale si sta evolvendo nella direzione giusta? Abbiamo cercato le risposte a questi interrogativi rivolgendoci a un esperto: l’economista, direttore del nuovo mensile di economia Eco, edito da Enrico Mentana, che ha visto la luce lo scorso 13 aprile. Ilnumero si concentra proprio sulle due facce del mercato del lavoro in Italia: da un lato il boom di nuovi occupati, dall’altro ...