A Rome piove sul Concertone del Primo Maggio - poi Ermal Meta canta Hallelujah ed esce il sole La trans Elisa | Disoccupate più di altre

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilnon prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia. "Che peccato, un sacco di lavoro per niente - dice lante che prende tempo -. Causa maltempo non verrà la versione che volevamo farvi sentire», dice ancora. Entra anche, "proviamo a girare il palco sulla parte asciutta». «Sta...

Concerto Primo Maggio, le pagelle: “Hallelujah” c'è Ermal Meta (10), Leo Gassmann grintoso con la mamma (8), Big Mama scontata (4) - Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore ...

concertone del primo maggio a Taranto, Naip: «Nelle canzoni e nella vita metto il calabrese» - TARANTO «Tanta energia, tanto contatto, tanto sudore ma il sudore va bene, ci stiamo dimenticando di sudare certe volte invece il sudore vuol dire che si fatica e se si fatica qualcosa di concreto si ...

