30 milioni per lasciare la Serie A | la risposta fa impazzire i tifosi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 30perlaA? Lafa, il calciatore stupisce tutti dopo la richiesta. LaA è quasi giunta al termine e ad avvicinarsi c’è il calciomercato. Sarà un’estate piena di colpi di scena e diversi club italiani hanno intenzione di muoversi per non farsi trovare impreparati in vista della prossima stagione. In Italia diverse panchine potrebbero saltare e il cambio alla guida tecnica sarà frequente. Nelle ultime stagioni si è sviluppato il fenomeno ‘Arabia Saudita’. Diversi calciatori, specialmente i top player europei, hanno lasciato i maggiori campionati europei per il calcio arabo, che ha disponibilità economiche fuori dal comune. Molti calciatori percepiscono stipendi altissimi e il finale di carriera è sempre più ...

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a Giornata . Attiva ora. La 34esima Giornata della Serie A 2023 /24 in onda nel weekend (dal 26 al 29 Aprile) su DAZN , secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,3 milioni di ... Leggi su (digital-news)

(Adnkronos) – In questa stagione di Serie A 2023/2024 Dazn ha tenuto una media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, lo confermano i dati di Omnicom Media Group per una ricerca commissionata dal quotidiano Libero, secondo cui inoltre il match più visto finora è stato Inter-Juve ntus del 4 ... Leggi su (seriea24)

Un’occhiata alla palestra e un’altra ai bilanci. Si rivede, dopo lo stop legato all’ultima trasferta a Casale Monferrato, per incrociare la strada di Tortona, anche Iffe Lundberg . Il danese dovrebbe riprendere il suo posto domenica, alla Segafredo Arena, per l’ultima gara della stagione ... Leggi su (sport.quotidiano)

"30 milioni dall'Arabia", la risposta del Cholito Simeone: ma è uno scherzo de Le Iene - In un servizio dedicato al calciomercato, la redazione della nota trasmissione di Mediaset, Le Iene, ha contattato alcuni giocatori di serie A fingendosi un procuratore di calcio dell'Arabia Saudita e ...

Leggi su (areanapoli)

LE IENE - Scherzo al Cholito Simeone: "30 milioni dall'Arabia Saudita Non mi interessano i soldi" - Le Iene hanno mandato in onda un servizio su Italia Uno in cui facevano uno scherzo ad alcuni calciatori di serie A e non solo, come Lorenzo Pellegrini, Mario Balotelli, Mattia Zaccagni, Mattia Perin ...

Leggi su (napolimagazine)

Lascia l’Inter per l’Arabia Saudita, ha già detto sì: “Per 30 milioni vengo” - Le Iene chiama i top player della serie A e offre 30 milioni per andare in Arabia: le risposte di Sensi, Jorginho, Balotelli e Bonaventura ...

Leggi su (calciomercato)