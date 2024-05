1 maggio | tre film per raccontare la condizione dei lavoratori

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il 1viene celebrata la Festa dei: questa festa affonda le sue radici in una storia di lotta e di rivendicazione diri diritti e tutele per i. Facciamo un breve punto della rappresentazione del lavoro delle questioni a esso connesse nell’ambito del cinema nazionale e internazionale dagli anni Settanta a oggi attraverso tredi tre autori che hanno preso a cuore questa tematica. La classe operaia va in paradiso (1971) di Elio Petri Gian Maria Volontè in La classe operaia va in paradiso – © Euro InternationalQuando si parla di cinema e di lavoro, uno dei primiche vengono in mente è La classe operaia va in paradiso di Elio Petri. Seconda parte di quella che verrà conosciuta come la “trilogia della nevrosi”, tra Indagine ...