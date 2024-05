1 maggio - Serafini Snals | Strada ancora lunga per abbattere differenze di genere

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – "Oggi la priorità nel mondo del lavoro è colmare due grandi divari, quello tra Nord e Sud e quello tra uomini e donne”. Così Elvira, segretaria generale di, è intervenuta durante la 7ª giornata del lavoro in corso in piazza del Plebiscito, a Napoli. “Servemolto lavoro per la definitiva applicazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.