1° Maggio | Meloni - Nuovo pacchetto lavoro da 5 miliardi

“Basta morti sul lavoro”: corteo per le strade di Roma per il Primo Maggio - Una giornata non di festa, ma di lotta, quella del Primo Maggio per chi ha partecipato al Corteo partito da Largo Bartolomeo Perestrello, nella zona Torpignattara a Roma, per finire a Via dei Consoli ...

Meloni lancia il "pacchetto lavoro da 5 miliardi", Landini: "È solo propaganda" - Landini (Cgil): "Solo misure spot e propaganda" Gli interventi annunciati dalla premier, non hanno però riscosso grande successo dalle parti del più grande sindacato italiano: "Il pacchetto lavoro del ...

Primo Maggio 2024, Meloni: “Fiera dei risultati del Governo. Varato nuove misure per occupazione”. Ringrazia il Presidente Mattarella |VIDEO - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social il suo discorso per le celebrazioni della giornata del Primo Maggio 2024.

