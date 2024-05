(Di mercoledì 1 maggio 2024) Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "Lasi presenta a questo primocon la sua nuova struttura, basata sulla diramterritoriale, un importante cambiamento che amplifica e rende piùla nostra mission”. Così Angelo Raffaele, segretario generale, intervenendo alla 7ª edizione della giornata del lavoro, in corso in Piazza del Plebiscito a Napoli. “Grazie al lavoro dei consigli e delle segreterie provinciali e regionali oggi la nostra voce è più forte ed efficiente - ha spiegato- perché è migliorata la conoscenza e la capacità di analisi dei problemi dei territori e così siamo sempre più un sindacato di proposta, perché le proposte valorizzano il principio della forza delle idee, a prescindere da ...

1 maggio, Margiotta (confsal): "Con territorialità azione sindacale più efficace" - "La confsal si presenta a questo primo maggio con la sua nuova struttura, basata sulla diramazione territoriale, un importante cambiamento che amplifica e rende più efficace la nostra mission”. Così ...

Continua a leggere>>

1 maggio, Cafà (Fonarcom): “Nuove tecnologie utili per sicurezza sul lavoro” - Napoli, 1 mag. (Adnkronos) – “Oggi le nuove tecnologie preoccupano, noi invece crediamo sia fondamentale usarle e gestirle bene nel rispetto delle persone e dei lavoratori, garantendo tutte le tutele ...

Continua a leggere>>

New York, la polizia in tenuta antisommossa irrompe all’Hamilton Hall: il momento dell’azione alla Columbia University – Video - La polizia è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai studenti pro-palestina che avevano fatto irruzione nell’edificio, rinominandolo “ Hind’s Hall ”, in onore di Hi ...

Continua a leggere>>