1 maggio - Luzzi Feder Agri | Tanti morti sul lavoro restano fuori da statistiche

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il segretario generale dellaha commentato il dramma dellesulintervenendo alla 7ª giornata deldi Confsal in corso in piazza del Plebiscito, a Napoli "Isulnon sono solo quei mille all’anno registrati dalle, ad esempio ce ne sono 500 che perdono la vita nel tragitto casa-

Circa un migliaio tra lavoratori , disoccupati e studenti in corteo a Napoli per dire basta alle stragi sul lavoro , allo sfruttamento, ma anche alle guerre .Continua a leggere Leggi su (fanpage)

Firenze , 1 Maggio 2024 – Oggi è il Primo Maggio . Festa del lavoro. Ma a Firenze la ferita su via Mariti – dopo lo scorso 16 febbraio persero la vita cinque operai – è ancora profonda. Così come ogni giorno ricorrono notizie relative a persone morte sul posto di lavoro. Oggi, allo slogan 'Fermiamo ... Leggi su (lanazione)

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all' Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130 (+0,4% rispetto al primo trimestre 2023), 191 delle quali con esito mortale (-2,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 22.620 (+24,5%). E' quanto ... Leggi su (quotidiano)

Primo Maggio, le voci dal corteo di Milano - Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla piazza del Primo maggio a Monfalcone (Gorizia), rimarcando anche la questione della sicurezza sul lavoro, con "gli infortuni e le morti ...

Leggi su (lastampa)

Primo maggio, sindacati in piazza: «Fermare la scia di sangue sul lavoro» - «Dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue sul lavoro, costruire le condizioni per una strategia nazionale, per un grande Patto di responsabilità che tenga insieme politica, sistema delle imprese, ...

Leggi su (unionesarda)

Primo maggio, in Italia si continua a morire di lavoro. Ed è allarme per il «gran caldo» estivo - È nata dal sangue degli operai, condannati ingiustamente a morte dopo la rivolta dell’Haymarket Square. Ma di anno in anno si basa su altro sangue innocente, versato da chi muore in un cantiere o ...

Leggi su (editorialedomani)