1 maggio - Luzzi Feder Agri | Tanti morti sul lavoro restano fuori da statistiche

vernice rossa contro Palazzo Partanna e presidio in piazza dei Martiri, all?esterno dell'Unione degli industriali di Napoli , con finte bare di legno per ricordare la strage quotidiana delle...

Napoli, 1 mag. (Adnkronos) - "I morti sul lavoro non sono solo quei mille all'anno registrati dalle statistiche, ad esempio ce ne sono 500 che perdono la vita nel tragitto casa- lavoro e 60 membri delle forze ordine che ogni anno si suicidano per motivi di lavoro ". Così Alfonso Luzzi , segretario ...

Inail, in 3 mesi 191 denunce di morti sul lavoro (-2,6%) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130 (+0,4% rispetto al primo trimestre 2023), 191 delle quali con esito mortale (-2,6%).

Corteo del Primo maggio a Torino, il sindaco Lo Russo: "Il lavoro la cifra caratterizzante della città" - Cortese (Uil): «Dal 2008 a oggi 60 mila posti in meno». Semeraro (Cgil): «Torino perde il valore dell'umanità». Lo Bianco (Cisl): «Rischio di emergenza sociale»

Primo maggio, in Italia si continua a morire di lavoro. Ed è allarme per il «gran caldo» estivo - È nata dal sangue degli operai, condannati ingiustamente a morte dopo la rivolta dell'Haymarket Square. Ma di anno in anno si basa su altro sangue innocente, versato da chi muore in un cantiere o ...

