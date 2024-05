1 maggio - Luzzi Feder Agri | Tanti morti sul lavoro restano fuori da statistiche

Firenze , 1 Maggio 2024 – Oggi è il Primo Maggio . Festa del lavoro. Ma a Firenze la ferita su via Mariti – dopo lo scorso 16 febbraio persero la vita cinque operai – è ancora profonda. Così come ogni giorno ricorrono notizie relative a persone morte sul posto di lavoro. Oggi, allo slogan 'Fermiamo ... Leggi su (lanazione)

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all' Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130 (+0,4% rispetto al primo trimestre 2023), 191 delle quali con esito mortale (-2,6%). In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 22.620 (+24,5%). E' quanto ... Leggi su (quotidiano)

Il segretario generale della Feder.Agri ha commentato il dramma delle morti sul lavoro intervenendo alla 7ª giornata del lavoro di Confsal in corso in piazza del Plebiscito, a Napoli "I morti sul lavoro non sono solo quei mille all’anno registrati dalle statistiche, ad esempio ce ne sono 500 che ... Leggi su (sbircialanotizia)

Inail, in 3 mesi 191 denunce di morti sul lavoro (-2,6%) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nei primi tre mesi del 2024 sono state 145.130 (+0,4% rispetto al primo trimestre 2023), 191 delle quali con esito mortale (-2,6%). (ANSA) ...

Corteo del Primo maggio a Torino, il sindaco Lo Russo: "Il lavoro la cifra caratterizzante della città" - Cortese (Uil): «Dal 2008 a oggi 60 mila posti in meno». Semeraro (Cgil): «Torino perde il valore dell’umanità». Lo Bianco (Cisl): «Rischio di emergenza sociale» ...

Primo maggio, in Italia si continua a morire di lavoro. Ed è allarme per il «gran caldo» estivo - È nata dal sangue degli operai, condannati ingiustamente a morte dopo la rivolta dell’Haymarket Square. Ma di anno in anno si basa su altro sangue innocente, versato da chi muore in un cantiere o ...

