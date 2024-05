1 maggio - Conte | Firmerò per il referendum Cgil sul Jobs Act

(Adnkronos) – "Portella della Ginestra ha una valenza importante ma non solo di portata storica, ci porta anche all'attualità: è il segno di un cammino storico, rivendicare la dignità del lavoro contro ogni forma di oppressione della libertà, di oppressione della dignità della persona ". Così il ... Leggi su (periodicodaily)

Il leader M5S oggi a Portella della Ginestra: "Tutti devono avere opportunità di lavoro, dobbiamo pensare a chi non ha lavoro e vorrebbe averlo" "Portella della Ginestra ha una valenza importante ma non solo di portata storica, ci porta anche all'attualità: è il segno di un cammino storico, ... Leggi su (sbircialanotizia)

La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5s Giuseppe Conte hanno partecipato al corteo per il Primo maggio a Portella della Ginestra, in Sicilia. Conte ha annunciato che firmerà il referendum della Cgil per abolire il Jobs Act.Continua a leggere

Leggi su (fanpage)