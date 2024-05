1 maggio - Castellone M5S | La politica ha il dovere di affrontare queste emergenze e proporre soluzioni concrete

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La nota della vicepresidente del Senato che ha da poco presentato la legge sul reato di omicidio sul lavoro “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro – così in una nota Facebook la Vice Presidente del Senato Mariolina-. Così sancisce la nostra costituzione all’art. 1. Poi, all’art. 36, specifica che tutti hanno diritto ad un lavoro che gli permetta di vivere in modo dignitoso. Eppure, oggi oltre 4 milioni di lavoratori non escono dalla soglia di povertà; oltre 3 milioni di lavoratori hanno contratti precari che durano anche un solo giorno; ogni giorno 3 persone perdono la propria vita sul luogo di lavoro. Laha ildi. Ieri in Senato abbiamo ...