VIDEO ? Dumfries e lo striscione-gate | poteva evitare? Inter-News Web Tv

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Denzelsi è reso protagonista di unocontro Theo Hernandez durante i festeggiamenti dello scudetto dell’. A parlare dell’accaduto nel suo approfondimento suWeb Tv Emanuele Rossi.? Durante i festeggiamenti del ventesimo scudetto, Denzelsi è reso protagonista sventolando unocontro Theo Hernandez. Il laterale olandese ha preso in giro il collega francese del Milan, raffigurato per l’occasione come un cane al guinzaglio. C’è grande dibattito su tale accadimento, tanto che lo stessopotrebbe incappare in qualche multa, così come la stessa. Denzel? O c’è una solo una ...