Lukaku - sei tu la fortuna dell’Inter! Parola di Marotta e Ausilio ? TS

(Di martedì 30 aprile 2024) Romelu, traditore estivo, ora si mangia le mani visto il grandissimo trionfo. E allo stesso tempo, Beppee Pierosi sono tolti qualche sassolino dalla scarpa. MAI RIMPIANTO ? Chissà come sarebbe andata la stagione, se Romelunon avesse tradito squadra e dirigenti per poi orientare la sua scelta verso Roma? Insomma, l’Inter campione d’Italia porta anche la firma indiretta del centravanti della Roma. Il suo mancato arrivo, infatti, ha dato slancio a Marcus Thuram, il quale si è subito reso protagonista entrando nel cuore dei tifosi nerazzurri. L’affiatamento con Lautaro Martinez è sotto gli occhi di tutti: l’Inter si gode adesso il suo luccicante attacco, mentrefatica a Roma. Sia ...

Beppe Marotta non si nasconde, il successo dell'Inter e la conquista del 20° Scudetto passa anche da un momento preciso in cui la società ha fatto la scelta vincente. Durante il calciomercato estivo, quando abbandonò la pista Lukaku , per "allestire un settore offensivo completamente ... Continua a leggere>>

lukaku resta alla Roma, appuntamento fissato: la richiesta al Chelsea - Romelu lukaku è pronto a tornare a guidare l’attacco della Roma e spera nella conferma in vista della prossima stagione. Ecco la richiesta al Chelsea in vista della sessione di calciomercato estiva.

Continua a leggere>>

marotta: “Scudetto traguardo gratificante, mercato Opereremo con grande coraggio, ora pensiamo al numero 21” - L’amministratore delegato dell’Inter Beppe marotta si gode i festeggiamenti per il ventesimo Scudetto ma guarda anche alla prossima stagione. Beppe marotta ha parlato a Pressing anche del rinnovo di I ...

Continua a leggere>>

Inter, da marotta stoccata a lukaku: “Una fortuna il suo no in estate” - L’a.d. dell'Inter marotta è tornato sulle scelte dello scorso calciomercato estivo, sottolineando come il no di lukaku abbia spalancato le porte all'arrivo di Thuram, decisivo per lo scudetto ...

Continua a leggere>>