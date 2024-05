Londra - armato di katana ferisce 4 persone nella stazione della metropolitan - arresta -o, la polizia | Non è terrorismo - VIDEO

La paura si è nuovamente diffusa nel Regno Unito dopo che un uomo ha accoltellato quattro persone vicino alla stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra . L’uomo, armato con una katana , ha semina to il panico fino a quando non è stato fermato e arrestato dagli agenti che si ... Leggi su (lanotiziagiornale)

Kate, William rompe il silenzio: «Stiamo bene». Re Carlo torna in pubblico: «Il cancro Un piccolo choc». In forse l'incontro con Harry - Sul sito delle forze armate britanniche era stata annunciata la presenza di ... Durante la sua apparizione al Macmillan Cancer Center dell’University College Hospital di londra, Carlo, come rivela ...

Leggi su (corriereadriatico)

Nella disarmata londra, si muore anche di Katana - È stato fermato con il Taser il 36enne che nel quartiere londinese di Hainault, di mattina presto, ha speronato una abitazione con la propria autovettura per poi sfogarsi bestialmente con una katana s ...

Leggi su (informazione)

Viaggio della Memoria, Aned Savona-Imperia: “Rendere omaggio alle vittime del nazifascismo” - “La risposta degli operai tramite lo sciopero all’oppressione nazifascista diede un contributo di rilievo alla “spallata finale” all’occupante; persino i media esteri all’epoca ne diedero notizia come ...

Leggi su (ivg)