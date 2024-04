Le previsioni meteo per la giornata di mercoledì 1 maggio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Romaall’insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche a carattere di temporale. Graduale esaurimento dei fenomeni tra la sera e la notte. Temperature comprese tra +13°C e +20°C. Lazio Tempo instabile o perturbato su tutta la regione con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Precipitazioni in graduale esaurimento tra la sera e la notte. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, variabilità asciutta al Nord-Est. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutto il settentrione. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali sparsi. Neve sulle Alpi oltre i 1800-2200 metri. AL CENTRO Tempo instabile o perturbato durante la ...