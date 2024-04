(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Lavince il derby battendo per 3-1 Valdarninsieme. Un verdetto importante perche, oltre a determinare il secondo posto in classifica a quota 56 punti, segna anche la conquista dei-off per la promozione in serie C con due giornate di anticipo, vista la sconfitta rimediata da Casserocontro Certaldo fermandosi a quota 46 punti e non potendo più insidiare la terza posizione nella regular season del campionato. Il match contro Valdarninsime non è stato una passeggiata per lache perde il primo set 22-25 a causa di molte imprecisioni al servizio e in fase difensiva. Le ragazze di Pierpaolo Sala riescono poi ad imporre il loro ritmo di gioco, malgrado l’attenzione continua in copertura di ...

Arezzo, 17 aprile 2024 – Le Volley Arno spreca l’occasione di ripotarsi sulla scia della capolista Certaldo perdendo per 3-0 lo s contro diretto tra le mura amiche. Un risultato che tuttavia non rende merito a due squadre che si sono combattute ad armi pari per gran parte della partita, ma ... Continua a leggere>>

Arezzo, 19 aprile 2024 – La Volley Arno spreca l’occasione di riportarsi sulla scia della capolista Certaldo perde ndo per 3-0 lo scontro diretto tra le mura amiche. Un risultato che tuttavia non rende merito a due squadre che si sono combattute ad armi pari per gran parte della partita, ma ... Continua a leggere>>

Arezzo, 24 aprile 2024 – La Volley Arno torna a vincere in trasferta rifilando un netto 3-0 a Lapi Chimici Tegoleto. Tre punti importantissimi che muovono la classifica dopo due battute di arresto rimediate contro Arbia e la capolista Certaldo. Una vittoria quindi che consolida il secondo posto in ... Continua a leggere>>

La volley arno Montevarchi vola ai play off - Arezzo, 30 aprile 2024 – La volley arno vince il derby battendo per 3-1 Valdarninsieme. Un verdetto importante per Montevarchi che, oltre a determinare il secondo posto in classifica a quota 56 punti, ...

Continua a leggere>>

volley serie B - Punti pesanti per Pontedera e Santa Croce sulla via della salvezza in B. In alto l’arno Toscana Garden perde di misura il confronto al vertice a Tuscania, conservando il secondo posto. La lotta per sf ...

Continua a leggere>>

volley: L’Under 19 della Consar inizia la seconda fase di qualificazione alla finale della Junior League - Comincia domani, lunedì 29 aprile, alle 20, al PalaParenti di Santa Croce sull’arno la seconda fase di qualificazione alla final eight della Junior League per l’Under 19 della Consar. In questo girone ...

Continua a leggere>>