Inter - il rischio assalto ai big c’è | 3 su tutti! La necessità è una ? TS

(Di martedì 30 aprile 2024) Il prossimo mercato dell’non si discosterà dai precedenti: ossia laè quella dell’autofinanziamento. Intanto, si attendono notizie sul fronte Zhang. SCENARI ? L’campione d’Italia a fine stagione si metterà a tavolino per programmare la stagione. Lo faranno Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi. L’obiettivo, già dichiarato, è quello di non ‘fare danni‘ e di tenere lo zoccolo duro della squadra. Ergo: proteggere i big e anzi cercare di puntellare con qualche occasione di mercato. Intanto, si attendono anche notizie sul fronte Zhang. Il 20 maggio si avvicina e lo stesso patron cinese, in Cina da quasi un anno, lavora sia con Oaktree che col fondo californiano Pimco. Beppe Marotta e Piero Ausilio, durante la festa scudetto, hanno confermato già gli acquisti di Taremi e Zielinski, ennesimi colpi a zero di ...