Gudmundsson - c’è l’incastro! L’Inter deve liberare 2 pedine ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Albertcontinua a segnare e continua a piacere al. L’islandese del Genoa rimane in cima alla lista mercato di Marotta e Ausilio, il cui piano è fare casa con due attaccanti. LA STRATEGIA ? La caccia ad Albertpartirà ufficialmente al termine della stagione, ma già da orasta programmando una strategia chiara per arrivare all’asso del Genoa, che ieri sera è arrivato a quota 14 gol in campionato.sarebbe quello di cedere due attaccanti, ossia Marko Arnautovic e Joaquin Correa, e far entrare proprio. Dunque, il piano delanche in vista della prossima stagione è quello di avere nuovamente quattro attaccanti in rosa ma più intercambiabili rispetto all’attuale annata. Passare da Lautaro Martinez, Thuram, ...