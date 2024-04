Feralpisalò-Brescia - Serie B | diretta t - streami -g, probabili formazi -ni, pronostici

(Di martedì 30 aprile 2024)è una partita della trentaseiesima giornata diB e si gioca mercoledì alle 18:00:oni,tv eng. Si gioca sul neutro di Piacenza, ma quello tra– costretta ad “emigrare” nella città emiliana a causa dell’inagibilità del proprio stadio – eè a tutti gli effetti un derby. Un derby provinciale che mette in palio punti pesantissimi per entrambe, a tre giornate dalla fine in lotta per obiettivi diversi. Per i gardesani è, di fatto, l’ultima spiaggia per evitare la retrocessione. Pietrelli della– IlVeggente.it (Lapresse)La squadra guidata da Marco Zaffaroni deve provare a vincere tutte e tre le gare rimaste ...

Spezia-Palermo è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni , pronostici , diretta tv e streaming . Non sa più vincere il Palermo, sabato scorso ribaltato e battuto (2-1) in casa dalla Reggiana. In vantaggio con Brunori nel primo tempo, ... Continua a leggere>>

Sudtirol-Ternana è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 15:00: probabili formazioni , pronostici , diretta tv e streaming . Quasi equidistante dalla zona playout e da quella playoff, al Sudtirol bastano pochi punti per essere sicuro di giocare in Serie B ... Continua a leggere>>

Spezia- Palermo: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Spezia - Palermo di Mercoledì 1 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di serie B ...

Continua a leggere>>

Sinner-Khachanov LIVE, ottavi Masters 1000 Madrid: Jannik scende in campo nonostante i dolori. diretta e aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Jannik Sinner - Karen Khachanov live su 30/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Continua a leggere>>

Settore Giovanile Monza, i risultati del weekend: c'è una vittoria molto larga - Il Monza ha diramato i risultati del settore giovanile del weekend biancorosso. Ecco il resoconto integrale del fine settimana, partita per partita.. Milan-Monza (Marras, Antunovic) 1-2 - 34^ Giornata ...

Continua a leggere>>