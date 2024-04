Champions 2023-24 ? Diretta Sky e NOW Semifinali Andata - Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 30 aprile 2024) Di nuovo in campo con la UEFALeague/2024. Tra martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio continua la fase a eliminazionedella massima competizione europea, con l’dellelive su Sky Sport e in streaming su NOW.Martedì alle 21 si parte con la super sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid indall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, suSky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mercoledì alle 21 in campo anche Borussia Dortmund-PSG: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita conLeague Show, con Federica ...