Metro verde bloccata tra caiazzo e Lambrate a Milano: a Loreto non si cambia con M1 - Disagi sulla linea verde M2 della metropolitana di Milano per un guasto tecnico. Secondo quanto segnala Atm, la metro M2 è sostituita da bus tra caiazzo e Lambrate FS mentre a Loreto non si cambia con ...

Continua a leggere>>

Chiuso un tratto della metro a Milano - Un tratto della metropolitana verde di Milano, la M2, è stato chiuso nel pomeriggio di lunedì, esattamente tra caiazzo e Lambrate.

Continua a leggere>>

Colori primavera 2024: 5 nuance approvate dalle donne parigine - Guida ai colori di tendenza della moda primavera 2024 attraverso lo stile delle donne francesi: 5 nuance da scoprire subito.

Continua a leggere>>