FOTO ? Bastoni al settimo cielo | Uno dei giorni più belli - grazie!

(Di lunedì 29 aprile 2024) Alessandroestasiato per la grande festa scudetto dell'Inter. Il difensore nerazzurro ringrazia tutti, soprattutto l'immenso popolo nerazzurro. IMMENSAMENTE GRATO ? Tutti d'accordo con Alessandro, quella di ieri è stata una delle giornate più belle e appassionanti della storia dell'Inter. Una festa scudetto immensa e infinitaad un popolo, quello nerazzurro, che ha inondato Milano con i suoi colori. Il difensore dell'Inter, tramite il suo account su Instagram, ringrazia la famiglia e i tantissimi tifosi. Secondo scudetto in nerazzurro per il fenomeno in difesa.