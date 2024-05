Amadeus - Lucio Presta e una resa dei conti che sa di amara

(Di lunedì 29 aprile 2024)si apre: la frattura conIn una recente intervista, il managerha approfondito il delicato argomento della sua rottura con, innescando un dibattito sull’opportunità di esprimere pubblicamente le sue lamentele. La domanda persiste, suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori del settore e il pubblico in generale. Una partnership fratturata Prima del suo quinto Festival di Sanremo consecutivo,ha salutato, il suo rappresentante di lunga data, lasciando molti perplessi per l’improvvisa spaccatura. Nonostante le speculazioni pubbliche,è rimasto a bocca chiusa sulla questione, astenendosi dal rispondere alle domande riguardanti la rottura con ...

La resa dei conti tra Lucio Presta e Amadeus è arrivata con un’intervista fiume del manager su Il Giornale. Presta ha rappresentato gli interessi del conduttore a lungo: il rapporto tra i due si è interrotto in modo improvviso poco prima del quinto Festival di Sanremo, l’ultimo per Amadeus, che, ... Leggi su (dilei)

Amadeus : Lucio Presta , suo ex agente, ha rilasciato un’intervista nella quale ha rivelato alcuni retroscena scottanti sui Festival di Sanremo del conduttore. Ecco cosa ha detto! Amadeus ha appena lasciato la Rai, scegliendo di passare al Nove. Anche per questo motivo si sta parlando molto di lui ... Leggi su (uominiedonnenews)

amadeus ha violato Codice Rai su contratti e diritti d’autore/ Esposto Codacons dopo rivelazioni di presta - amadeus ha violato il Codice Rai su contratti e diritti d'autore Dopo le rivelazioni di Lucio presta scende in campo anche il Codacons con un esposto ...

Lucio presta, frecciatina ad amadeus dopo l'addio alla Rai: "Tante maschere" - Tramite i social, Lucius presta ha lanciato una frecciatina ad amadeus. L’addio alla Rai di Sebastiani continua a far discutere e il suo ex manager non poteva restare in silenzio. Lucio presta: ...

Milly Carlucci: "La Rai senza amadeus Troveranno un sostituto". Poi le parole su Sanremo - La conduttrice di Ballando con le stelle tornerà in prima serata con un nuovo show, poi le parole sull'ex direttore artistico del Festival della canzone italiana e poi i ringraziamenti a Renzo Arbore ...

