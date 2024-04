15enne scomparsa a Padova | la madre avrebbe ricevuto una telefonata in queste ore Svolta vicina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 aprile 2024) Novità importanti sul caso della quindicennedal 24 aprile da Camposampiero, in provincia di. Ladella giovane Jensare Ajdari, di origini macedoni,nelle ultime ore unadalla figlia. “Mamma sto bene, qualche giorno e rientro”, ledetto. Le ricerche, comunque, non si fermano, per scongiurare ogni ipotesi.Leggi anche:da giorni. Laipotizza il rapimento: si intensificano le ricerche Ladi Jensare Jensare Ajdari, la quindicenne di cui non si hanno più notizie dal 24 aprile nelle ultime ore,contattato telefonicamente laper dirle che ...