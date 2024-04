VIDEO Marcell Jacobs - riviviamo la gara da 10?11 a Jacksonville | notevole il lanciato

(Di domenica 28 aprile 2024)ha corso i 100 metri in 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a(Florida, USA), dove è tornato a gareggiare a distanza di 230 giorni dall’ultima volta. Il Campione Olimpico, trasferitosi negli States per allenarsi alla corte di Rana Reider, ha voluto testare la propria condizione fisica dopo le intense sessioni a cui si è sottoposto negli ultimi mesi. Le prime sensazioni sembrano essere positive, la marcia di avvicinamento agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi 2024 è ufficialmente partita.non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, ma poi si è distinto sule ha sfornato una progressione che si avvicina in qualche modo a quelle offerte nei giorni migliori della sua carriera, culminata con l’apoteosi di Tokyo 2020. Il ...

Marcell Jacobs è finalmente pronto al ritorno in pista. La sua prima uscita del 2024 saranno i 100 metri a Jacksonville , in Florida , nella giornata di sabato 27 aprile. L’azzurro, atteso da un’estate estremamente calda in cui sarà chiamato a difendere il titolo olimpico a Parigi e quello europeo a ... Continua a leggere>>

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di sabato 27 aprile (tra le ore 21.00 e le ore 21.30 italiane). Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a Jacksonville (Florida, USA), località dove da qualche mese si allena alla corte di Rana Reider. Il velocista lombardo ... Continua a leggere>>

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di sabato 27 aprile (attorno alle ore 21.30 italiane). Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a Jacksonville (Florida, USA), località dove da qualche mese si allena alla corte di Rana Reider. Il velocista lombardo sarà una ... Continua a leggere>>

Finalmente ci siamo, Marcell Jacobs è pronto a fare il suo Esordio in questa stagione. Il campione olimpico di Tokyo inizia il suo percorso che lo porterà, salvo inconvenienti, ai due appuntamenti più importanti di questo 2024: gli Europei in casa a Roma e le Olimpiadi di Parigi. Questa sera il ... Continua a leggere>>

10.11 per Marcell Jacobs nel suo esordio stagionale . L’azzurro, campione olimpico di Tokyo, inizia dunque con un tempo discreto (+0.9 di vento) il suo avvicinamento ai due appuntamenti chiave di questa stagione, gli Europei in casa a Roma e poi le Olimpiadi di Parigi. Il primatista italiano ed ... Continua a leggere>>

Il ritorno di Marcell jacobs alle competizioni - Dopo 230 giorni di assenza, Marcell jacobs torna a correre in gara i 100 metri che gli fruttarono l’oro alle Olimpiadi di Tokyo Ha partecipato alla East Coast Relays di jacksonville in Florida ed è ar ...

Continua a leggere>>

jacobs 10.11 al debutto nei 100 in Florida - La stagione olimpica di Marcell jacobs comincia dal tempo di 10.11 a jacksonville, in Florida, sospinto da un vento a favore di 0.9. Lo sprinter azzurro è secondo nell’evento East Coast Relays, sulla ...

Continua a leggere>>

Marcell jacobs torna in pista e corre i 100 metri in 10”11 - Il campione olimpico era alla sua prima gara dopo otto mesi e ha ottenuto lo stesso tempo dell'americano Trayvon Bromell, che si allena con lui in Florida. Il 4 e 5 maggio appuntamento a Nassau per pr ...

Continua a leggere>>